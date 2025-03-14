Ижевск. Удмуртия. За прошедшие сутки в Удмуртии сгорели три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

На улице Новоажимова в Ижевске загорелась «Лада Калина». Огонь повредил пространство под капотом.

Второй случай произошёл в селе Зура Игринского района — от огня пострадал лесовоз «Скания». Огонь охватил кабину и моторный отсек, а площадь возгорания составила 2 кв. м.

Ещё один инцидент произошёл в деревне Старое Михайловское, где владельцы автомобиля «Пежо» сами устранили возгорание с помощью воды и снега. В результате пожара уничтожены горючие элементы моторного отсека и повреждена внутренняя отделка. Площадь составила 4 кв. м.

Отмечается, что во всех случаях предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электроприборов.