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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Две легковушки и лесовоз сгорели в Удмуртии за сутки 

10:29, 14 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Две легковушки и лесовоз сгорели в Удмуртии за сутки 
10:29, 14 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
167
0
#Удмуртия\n#автомобили\n#пожары
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
167
0

В одном из случаев хозяева машины самостоятельно потушили пламя водой и снегом.

Ижевск. Удмуртия. За прошедшие сутки в Удмуртии сгорели три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

На улице Новоажимова в Ижевске загорелась «Лада Калина». Огонь повредил пространство под капотом. 

Второй случай произошёл в селе Зура Игринского района — от огня пострадал лесовоз «Скания». Огонь охватил кабину и моторный отсек, а площадь возгорания составила 2 кв. м.

Ещё один инцидент произошёл в деревне Старое Михайловское, где владельцы автомобиля «Пежо» сами устранили возгорание с помощью воды и снега. В результате пожара уничтожены горючие элементы моторного отсека и повреждена внутренняя отделка. Площадь составила 4 кв. м.

Отмечается, что во всех случаях предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электроприборов.

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10:29, 14 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
167
0
#Удмуртия\n#автомобили\n#пожары