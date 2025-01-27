В Удмуртии предстанут перед судом автомошенники, обманувшие 52 человека

Глазов. Удмуртия. В МВД по Удмуртии завершили расследование преступлений четверых местных жителей, которые обманули 52 человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Обвиняемые были арестованы сотрудниками МВД совместно с бойцами Росгвардии ещё в августе 2023 года.

В ходе расследования выяснилось, что сообщники в возрасте от 32 до 45 лет открыли автосалон в Глазове и обманывали клиентов с помощью нескольких преступных схем. Например, они указывали завышенную цену продаваемых автомобилей, путём обмана заставили подписывать договоры на кредитование, прописывали дополнительные условия мелким шрифтом.

«Жертвами аферистов стали 52 жителя Удмуртской Республики, Пермского края и Кировской области. За период с 2018 по 2023 год фигуранты обманом похитили у потерпевших свыше семи миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Если обманутые клиенты отказывались выплачивать навязанный долг, то в ход шли вымогательства и даже поджог автомобиля.

Подозреваемые обвиняются по трём статьям: 159 УК РФ («Мошенничество»), 163 УК РФ («Вымогательство») и 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). В ближайшее время обвинительное заключение прокурора будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сейчас двое подельников находятся под домашним арестом, ещё двое – под подпиской о невыезде.