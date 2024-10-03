В ближайшую неделю в лесах Удмуртии сохранится чрезвычайная пожароопасность

Ижевск. Удмуртия. С 4 по 10 октября в Удмуртии сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов — 5 класс опасности. Местами ожидается высокая пожароопасность — 4 класс. Об этом сообщает администрация Ижевска со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В связи с этим в лесу запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, проводить пожароопасные работы, готовить пищу на мангале с открытым огнём.

При возникновении ЧС жителям необходимо звонить 112 для вызова экстренных служб или 101 для вызова пожарных.