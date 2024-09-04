Суд оставил руководителя Минприроды Удмуртии в изоляторе

Ижевск. Удмуртия. Суд оставил руководителя Минприроды Удмуртии в СИЗО. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя о продлении заключения под стражей в отношении Дениса Удалова.

Напомним, министр обвиняется в том, что с июля 2019 года по декабрь 2020 года по предварительному сговору с группой лиц, используя свои полномочия, принял и согласовал исполнительную документацию, представленную ООО «Дельта Строй». В документе были завышенные сведения об объеме выполненных организацией работ в рамках госконтракта по расчистке русла реки Ува в Вавожском районе. В результате преступных действий федеральному бюджету нанесен ущерб на сумму более 23 млн рублей.

Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства, просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Несмотря на это, суд оставил министра в изоляторе ещё на два месяца — по 5 ноября 2024 года.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов поделился, что следит за уголовным делом.