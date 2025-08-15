Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Мини-отпуск каждый день — в поселке-курорте Астра-Мария Лонгрид Что такое k-pop и как он представлен в Ижевске Лонгрид Созданный огнём Лонгрид

Трёх малолетних можгинцев изолировали по обвинению в сексуальном насилии

13:37, 15 августа, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Трёх малолетних можгинцев изолировали по обвинению в сексуальном насилии
13:37, 15 августа, 2025
Михей Кузнецов
журналист
792
0
#Можга\n#подростки\n#насилие\n#суды
Источник фото: unsplash.com (Ben Wicks)
792
0

Обвиняемым на момент преступления было 10, 12 и 13 лет.

Можга. Удмуртия. Трёх малолетних можгинцев поместили в Центр временного содержания по обвинению в сексуальном насилии. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В мае 2025 года 10-, 12- и 13-летние обвиняемые совершили в отношении другого малолетнего насильственные действия сексуального характера. Отмечается, что двое подсудимых ранее уже состояли на учёте в отделении по делам несовершеннолетних. 

«Ежемесячные профилактические мероприятия, проводимые субъектами профилактики, на несовершеннолетних должного эффективного воздействия не оказали, контроль за поведением, воспитанием, учебой и досугом детей со стороны родителей должным образом не осуществлялся», — говорится в сообщении.

В результате суд удовлетворил иски межмуниципального отдела МВД России «Можгинский» и поместил подростков в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД России по УР на срок до 30 суток.

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

13:37, 15 августа, 2025
Михей Кузнецов
журналист
792
0
#Можга\n#подростки\n#насилие\n#суды