Можга. Удмуртия. Трёх малолетних можгинцев поместили в Центр временного содержания по обвинению в сексуальном насилии. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В мае 2025 года 10-, 12- и 13-летние обвиняемые совершили в отношении другого малолетнего насильственные действия сексуального характера. Отмечается, что двое подсудимых ранее уже состояли на учёте в отделении по делам несовершеннолетних.

«Ежемесячные профилактические мероприятия, проводимые субъектами профилактики, на несовершеннолетних должного эффективного воздействия не оказали, контроль за поведением, воспитанием, учебой и досугом детей со стороны родителей должным образом не осуществлялся», — говорится в сообщении.

В результате суд удовлетворил иски межмуниципального отдела МВД России «Можгинский» и поместил подростков в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД России по УР на срок до 30 суток.