Ижевск. Удмуртия. Александр Бречалов поделился, что следит за уголовным делом экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева и министра природных ресурсов Удмуртии Дениса Удалова. Этим он поделился с журналистами на встрече 6 августа.

Напомним, дело обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями Олега Бекмеметьева передали в суд. Он по-прежнему остается в СИЗО. Ранее на одном из заседаний он рассказал, что его здоровье изрядно ухудшилось.

Министр природных ресурсов Удмуртии также остается под стражей. Удалов обвиняется в том, что, используя свои служебные полномочия, принял и согласовал документацию, содержащую в себе завышенные сведения об объеме выполненных организацией работ по расчистке русла реки Увы. Ущерб федеральному бюджету составил более 23 млн рублей.

«Безусловно, слежу. Безусловно, это влияет. Каждому главе района, города, министру надо понимать, что происходит. И когда речь идет действительно о преступлении, здесь вопросы снимаются. Когда мы пока не понимаем, что конкретно инкриминируется, и как это выглядит в обвинительном заключении, конечно, вопросы, по-прежнему, есть», — сказал глава республики.

Он добавил, что не будет защищать тех, кто совершил преступление. «Мы ни в коем случае не защищали и не будем защищать тех, кто поставил на черное и замешан в коррупционных историях», — добавил Бречалов.

Глава Удмуртии считает, что надо внимательно смотреть на избираемую меру пресечения.