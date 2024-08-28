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На улице Суворова в Ижевске обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти

15:20, 28 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На улице Суворова в Ижевске обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти
15:20, 28 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
179
0
#Ижевск\n#Оренбургская область\n#бомжи\n#насилие\n#уголовное дело
Фото: СУ СКР по Удмуртии
179
0

В преступлении подозревают 50-летнего уроженца Оренбургской области.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали уроженца Оренбургской области после обнаружения в доме на улице Суворова трупа с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

26 августа следователи нашли труп 47-летней ижевчанки. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершенному преступлению 50-летнего уроженца Оренбургской области. Ранее мужчина уже отбывал наказание, в том числе за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, подозреваемый после освобождения из мест лишения свободы в мае 2024 года находился в Ижевске и занимался бродяжничеством. С 23 по 26 августа он распивал спиртное в доме на улице Суворова со своими знакомыми, среди которых была потерпевшая. Будучи пьяным мужчина из личной неприязни избил её руками и ногами. В результате полученных травм потерпевшая скончалась.

В рамках расследования следователи провели осмотр места происшествия, следственный эксперимент и проверку показаний на месте, назначили экспертизы, допрашивают свидетелей. В суд направлено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

15:20, 28 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
179
0
#Ижевск\n#Оренбургская область\n#бомжи\n#насилие\n#уголовное дело