На улице Суворова в Ижевске обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали уроженца Оренбургской области после обнаружения в доме на улице Суворова трупа с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

26 августа следователи нашли труп 47-летней ижевчанки. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершенному преступлению 50-летнего уроженца Оренбургской области. Ранее мужчина уже отбывал наказание, в том числе за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, подозреваемый после освобождения из мест лишения свободы в мае 2024 года находился в Ижевске и занимался бродяжничеством. С 23 по 26 августа он распивал спиртное в доме на улице Суворова со своими знакомыми, среди которых была потерпевшая. Будучи пьяным мужчина из личной неприязни избил её руками и ногами. В результате полученных травм потерпевшая скончалась.

В рамках расследования следователи провели осмотр места происшествия, следственный эксперимент и проверку показаний на месте, назначили экспертизы, допрашивают свидетелей. В суд направлено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.