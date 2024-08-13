Игрушку-антистресс извлекли врачи Удмуртии из желудка ребенка

Ижевск. Удмуртия. Врачи Удмуртии удалили фрагменты игрушки-антистресс из желудка ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В приемное отделение детской хирургии РДКБ обратились родители девятилетнего мальчика с жалобами на болезненное состояние ребенка.

В ходе диагностики в желудке пациента обнаружили инородный предмет, похожий на кусок упаковочной пленки. Проведение операции усложняла врожденная особенность мальчика — его челюсть могла открыться только на один сантиметр. Из-за тяжелого состояния ребенка его госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации.

«На ФГС обнаружено огромное инородное тело, вклинившееся в нижнюю суженную часть желудка. Решено выполнить оперативное вмешательство и через разрез удалить инородный предмет», — рассказал заведующий хирургическим отделением Геннадий Поверин.

Операционная бригада составе хирургов Геннадия Поверина и Анны Кашиной, анестезиолога Михаила Копытова, медсестры-анестезиста Алены Мерзляковой и операционной медсестры Алины Корсаковой смогли удалить предмет из желудка мальчика. Инородным телом оказались фрагменты игрушки-антистресс, самый большой из которых достигал 10 см.

Ребенка уже выписали из больницы, однако врачи продолжают наблюдать за его здоровьем.