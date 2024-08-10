Три человека получили травмы при столкновении ВАЗа и иномарки в Завьяловском районе

Завьялово. Удмуртия. Столкновение двух машин в Завьяловском районе привело к госпитализации трех человек. ДТП произошло утром 10 августа, сообщает Госавтоинспекция МВД по Удмуртии.

По данным ГАИ, 69-летний водитель автомобиля «Тойота», двигаясь со стороны деревни Русский Вожой в село Ягул, выехал на встречную полосу, не имея цели обгона. На «встречке» иномарка столкнулась с седаном ВАЗ-2107.

В результате ДТП пострадали водитель ВАЗа, 42-летний мужчина, и ехавшие в «Тойоте» в качестве пассажиров женщины 56 и 66 лет. С травмами их доставили в больницу.

На место аварии были вызваны спасательные службы. Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать пострадавших из разбитых машин. По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.