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Студент ижевского вуза подозревается в угоне каршерингового автомобиля

11:15, 01 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Студент ижевского вуза подозревается в угоне каршерингового автомобиля
11:15, 01 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
74
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#студенты\n#пьяные\n#несовершеннолетние\n#Ижевск\n#ДТП
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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Установлено, что несовершеннолетний выпил с друзьями и решил покататься на чужой арендованной машине по ночному городу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержан подозреваемый в угоне каршерингового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ночью в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП в Ижевске.

Прибывшие на место сотрудники ППС установили, что водитель «Киа» двигался по улице Брусничной, но не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся. За рулем находился пьяный 17-летний студент одного из ижевских вузов.

Юный нарушитель пояснил, что, выпив спиртное с друзьями, он без спроса взял ключи от арендованного его знакомым автомобиля.

Теперь молодому человеку грозит как административная, так и уголовная ответственность. 

11:15, 01 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
74
0
#студенты\n#пьяные\n#несовершеннолетние\n#Ижевск\n#ДТП