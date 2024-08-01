Студент ижевского вуза подозревается в угоне каршерингового автомобиля

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержан подозреваемый в угоне каршерингового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ночью в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП в Ижевске.

Прибывшие на место сотрудники ППС установили, что водитель «Киа» двигался по улице Брусничной, но не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся. За рулем находился пьяный 17-летний студент одного из ижевских вузов.

Юный нарушитель пояснил, что, выпив спиртное с друзьями, он без спроса взял ключи от арендованного его знакомым автомобиля.

Теперь молодому человеку грозит как административная, так и уголовная ответственность.