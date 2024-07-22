Бывшую и. о. министра здравоохранения Удмуртии отпустили из-под домашнего ареста

Ижевск. Удмуртия. Бывшей и. о. министра здравоохранения Удмуртии изменили меру пресечения. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

Напомним, Наталья Якимова обвиняется по части 2 статьи 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»). Напомним, следователи предполагают, что госконтракты заключались с её подконтрольными организациями.

Ранее она содержалась под домашним арестом. В судебном заседании обвиняемая и её защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следователя об изменении меры пресечения.

Учитывая обстоятельства дела, суд изменил Наталье Якимовой меру пресечения на запрет определенных действий, возложив на обвиняемую ряд обязанностей.