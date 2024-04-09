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Экс-руководителя Минздрава Удмуртии Наталью Якимову не отпустили из-под ареста

16:05, 09 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Экс-руководителя Минздрава Удмуртии Наталью Якимову не отпустили из-под ареста
16:05, 09 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
516
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#Верховный суд Удмуртии\n#Наталья Якимова\n#домашний арест
Фото: объединённая пресс-служба судов УР
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Ей придётся находиться под домашним арестом до начала июня.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил без изменения постановление Индустриального райсуда о продлении домашнего ареста бывшей и. о. министра здравоохранения республики Натальи Якимовой. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, в конце марта бывшей чиновнице домашний арест продлили. Обвиняют её по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Под домашним арестом Наталье Якимовой придётся находится до 7 июня 2024 года.

Суд апелляционной инстанции, не усмотрев оснований для отмены либо изменения обжалуемого постановления, оставил жалобу защитника Якимовой без удовлетворения.

16:05, 09 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
516
0
#Верховный суд Удмуртии\n#Наталья Якимова\n#домашний арест