Экс-руководителя Минздрава Удмуртии Наталью Якимову не отпустили из-под ареста

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил без изменения постановление Индустриального райсуда о продлении домашнего ареста бывшей и. о. министра здравоохранения республики Натальи Якимовой. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, в конце марта бывшей чиновнице домашний арест продлили. Обвиняют её по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Под домашним арестом Наталье Якимовой придётся находится до 7 июня 2024 года.

Суд апелляционной инстанции, не усмотрев оснований для отмены либо изменения обжалуемого постановления, оставил жалобу защитника Якимовой без удовлетворения.