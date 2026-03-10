Закрыть
Ижевский автозавод разработал дополнительные комплектации битопливных «Ларгусов»

14:29, 10 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский автозавод\n#Лада\n#Lada Largus\n#автомобили
Источник фото: пресс-служба АвтоВАЗ
Сообщается, что машины оснащаются системами комфорта и безопасности.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский автозавод увеличил количество комплектаций для битопливного «Лада Ларгус». Об этом сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

У модели в кузове универсал появилась базовая версия «Классик», у фургона – новая стартовая версия «Комфорт». Отмечается, что теперь битопливные «Ларгусы» представлены на рынке в двух комплектациях для каждого кузова.

Как делятся в пресс-службе, универсал в комплектации «Классик» оснащается необходимыми системами комфорта и безопасности: АБС, кондиционер, подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники 4-х дверей, ключ дистанционного управления и другие.

Фургон в версии «Комфорт» оборудован кондиционером, АБС, подушкой безопасности водителя и переднего пассажира, зеркалом с обогревом и электрорегулировкой, 3-ступенчатым подогревом передних сидений.

Отмечается, что эти версии являются более урезанными, чем верхняя комплектация «Драйв».

В АО «АВТОВАЗ» напомнили, что битопливная модификация позволяет использовать два вида топлива: метан и бензин. Природный газ закачивается в три стальных баллона общим объемом около 90 литров, при этом остаётся и штатный 50-литровый бензобак. При полной заправке запас хода составляет более 1000 км.

Ранее сообщалось, что автомобили «Лада Ларгус» заняли первое место в рейтинге ликвидности.

