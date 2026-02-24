Закрыть
Финал зимнего сезона трековых автогонок пройдёт в Ижевске 8 марта

13:25, 24 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#автомобили\n#гонки
Источник фото: ИИ
Главный приз в рамках Кубка России — «Иж-Юпитер» 1979 года.

Ижевск. Удмуртия. В воскресенье, 8 марта, на Ижевском ипподроме пройдёт финал зимнего сезона трековых автогонок (0+). Как сообщает администрация Ижевска, в этот день свои навыки на льду покажут лучшие пилоты со всей страны. Зрителей ждут сразу несколько зачётов и классов:

- второй этап Кубка России в классе «N1600» — на старт выйдут подготовленные серийные автомобили с двигателями до 1,6л;

- второй этап чемпионата Удмуртии в классе «А1600»;

- всероссийские соревнования в классе «Лада» — заднеприводная классика: ВАЗ-2105, 2106, 2107;

- традиционные заезды в классе «Волга»;

- специальные заезды в рамках Кубка России, где главный приз — раритетный мотоцикл «Иж-Юпитер» 1979 года выпуска.

Старт заездов — в 11:00. Вход на мероприятие платный.

