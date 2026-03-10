Закрыть
Раритетный «Иж-Юпитер» на финале трековых гонок в Ижевске забрал Дмитрий Брагин из Тольятти

16:05, 10 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобили\n#гонки
Источник фото: ИИ
Он же стал победителем 2-го этапа Кубка России.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определили сильнейших гонщиков страны. Как сообщает Минспорта Удмуртии, 8 марта на ижевском ипподроме состоялся финал зимнего сезона трековых автогонок. Он собрал 35 сильнейших пилотов и более 2 000 зрителей.

 

Основной зачёт 2-го этапа Кубка России в классе «N1600»:

1 место — Дмитрий Брагин из Тольятти, мастер спорта международного класса;

2 место — Антон Панафидин из Тюмени;

3 место — Раис Минниханов из Казани;

Ижевчанин Максим Загумённов занял почётное 4 место.

 

Чемпионат Удмуртии в классе «А1600»:

1 место — Раис Минниханов. По сумме очков стал абсолютным чемпионом Удмуртии;

2 место — Михаил Жужгов из Перми;

3 место — Александр Устинов из Ижевска.

 

Всероссийские соревнования в классе «Лада»:

1 место — Владимир Трегубов из Перми;

2 место — Виталий Шилов из Перми;

3 место — Евгений Юшков из Ижевска.

 

Всероссийские соревнования в классе «Волга»:

1 место — Вадим Антипов из Нижнего Новгорода;

2 место — Павел Пастушков из Читы;

3 место — Константин Терлеев из Тюмени.

 

Кульминацией соревновательного дня стали два специальных заезда, которые вызвали особый ажиотаж на трибунах. В борьбе за главный трофей — раритетный мотоцикл «Иж Юпитер» — сошлись лидеры Кубка России. Победу вновь праздновал Дмитрий Брагин.

