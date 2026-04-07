За один рейд с ГАИ судебные приставы Удмуртии изъяли три автомобиля

17:00, 07 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
За один рейд с ГАИ судебные приставы Удмуртии изъяли три автомобиля
17:00, 07 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#рейд\n#судебные приставы\n#автомобили\n#долги
Источник фото: УФССП по Удмуртии
108
0

Их владельцы в сумме задолжали более 550 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Три машины изъяли судебные приставы Удмуртии за один рейд. Об этом сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике. 

7 апреля сотрудники УФССП и инспекторы Госавтоинспекции УР провели совместный рейд в Ижевске. Они проверили 50 транспортных средств и изъяли три автомобиля: «Форд Фокус», «Ладу Гранту» и «Шевроле Авео». 

Владельцы данных машин накопили штрафы за нарушение ПДД и иные задолженности на общую сумму 550 тыс. рублей. Чтобы вернуть машины, им предстоит оплатить долги, а также заплатить исполнительский сбор в размере 12% от суммы долга и услуги эвакуатора. 

17:00, 07 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#рейд\n#судебные приставы\n#автомобили\n#долги