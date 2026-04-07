Ижевск. Удмуртия. Три машины изъяли судебные приставы Удмуртии за один рейд. Об этом сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике.

7 апреля сотрудники УФССП и инспекторы Госавтоинспекции УР провели совместный рейд в Ижевске. Они проверили 50 транспортных средств и изъяли три автомобиля: «Форд Фокус», «Ладу Гранту» и «Шевроле Авео».

Владельцы данных машин накопили штрафы за нарушение ПДД и иные задолженности на общую сумму 550 тыс. рублей. Чтобы вернуть машины, им предстоит оплатить долги, а также заплатить исполнительский сбор в размере 12% от суммы долга и услуги эвакуатора.