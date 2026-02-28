Ижевск. Удмуртия. Дольше шести лет в среднем выплачивают кредит за машину жители Удмуртии. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе в республике срок уплаты кредита за новые или подержанные машины в среднем достиг 6,21 года, увеличившись за год на 19% (в январе 2025 составлял — 5,22 года). По сроку автокредита Удмуртия заняла десятое место в рейтинге среди других регионов России.

Дольше всего за машину расплачиваются жители Краснодарского (6,55 лет) и Ставропольского (6,48 лет) краёв, а также Оренбургской области (6,28 лет). Наименьшие показатели продемонстрировали жители Москвы (5,30 лет) и Санкт-Петербурга (5,48 лет).

В целом по России средний срок автокредитов составил 5,94 лет, увеличившись за год на 17,2%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Удмуртии в январе 2026 года резко сократилось количество выданных кредитов на авто.