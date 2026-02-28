Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Удмуртии за год средний срок автокредита перевалил за шесть лет

14:07, 28 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии за год средний срок автокредита перевалил за шесть лет
14:07, 28 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автокредиты\n#деньги\n#автомобили
Источник фото: ИИ
136
0

Это больше, чем в целом по стране.

Ижевск. Удмуртия. Дольше шести лет в среднем выплачивают кредит за машину жители Удмуртии. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе в республике срок уплаты кредита за новые или подержанные машины в среднем достиг 6,21 года, увеличившись за год на 19% (в январе 2025 составлял — 5,22 года). По сроку автокредита Удмуртия заняла десятое место в рейтинге среди других регионов России.

Дольше всего за машину расплачиваются жители Краснодарского (6,55 лет) и Ставропольского (6,48 лет) краёв, а также Оренбургской области (6,28 лет). Наименьшие показатели продемонстрировали жители Москвы (5,30 лет) и Санкт-Петербурга (5,48 лет).

В целом по России средний срок автокредитов составил 5,94 лет, увеличившись за год на 17,2%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Удмуртии в январе 2026 года резко сократилось количество выданных кредитов на авто.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

14:07, 28 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автокредиты\n#деньги\n#автомобили