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Две легковушки и четыре грузовика столкнулись в Можгинском районе

11:51, 05 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Две легковушки и четыре грузовика столкнулись в Можгинском районе
11:51, 05 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
588
0
#Можга\n#Удмуртия\n#авария\n#пострадавшие\n#автомобили
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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Шесть человек получили травмы.

Можга. Удмуртия. ДТП с шестью автомобилями случилось в Можгинском районе. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии. 

Авария произошла 5 декабря около 09:10 на автодороге «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» вблизи деревни Трактор. На месте столкнулись две легковушки Hyundai Solaris и «Лада XRAY», а также четыре грузовых автомобиля: «Камаз», DAF, Mersedes и Volvo.

По предварительной информации, пострадали 6 человек. Их госпитализировали.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. Движение транспорта на месте ДТП затруднено. 

11:51, 05 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
588
0
#Можга\n#Удмуртия\n#авария\n#пострадавшие\n#автомобили