Две легковушки и четыре грузовика столкнулись в Можгинском районе

Можга. Удмуртия. ДТП с шестью автомобилями случилось в Можгинском районе. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла 5 декабря около 09:10 на автодороге «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» вблизи деревни Трактор. На месте столкнулись две легковушки Hyundai Solaris и «Лада XRAY», а также четыре грузовых автомобиля: «Камаз», DAF, Mersedes и Volvo.

По предварительной информации, пострадали 6 человек. Их госпитализировали.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. Движение транспорта на месте ДТП затруднено.