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Молодого человека на электросамокате сбили в Ижевске

12:13, 18 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Молодого человека на электросамокате сбили в Ижевске
12:13, 18 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
678
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электросамокаты\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
678
0

Пострадавший не стал слезать с самоката и в нарушение правил переезжал проезжую часть на нем.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 62-летний водитель иномарки наехал на человека на электросамокате. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике. 

ДТП произошло 17 июля около 07:50 напротив дома №4 на улице Труда. Автомобиль «NISSAN Terrano» сбил 18-летнего юношу на электросамокате, который ехал по нерегулируемому пешеходному переходу. 

Отмечается, что молодой человек не слез с транспортного средства, чтобы перейти дорогу пешком. В результате аварии он получил травмы. 

12:13, 18 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
678
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электросамокаты\n#ДТП