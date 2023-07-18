Молодого человека на электросамокате сбили в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 62-летний водитель иномарки наехал на человека на электросамокате. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло 17 июля около 07:50 напротив дома №4 на улице Труда. Автомобиль «NISSAN Terrano» сбил 18-летнего юношу на электросамокате, который ехал по нерегулируемому пешеходному переходу.

Отмечается, что молодой человек не слез с транспортного средства, чтобы перейти дорогу пешком. В результате аварии он получил травмы.