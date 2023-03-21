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В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту протечки крыши и разрушения стены в жилом доме

15:10, 21 марта, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту протечки крыши и разрушения стены в жилом доме
15:10, 21 марта, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
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#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#аварийное жилье
Фото: пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии
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Ранее жители дома обратились в СМИ с жалобами на аварийность дома.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего обслуживания и эксплуатации дома в поселке Чур Якшур-Бодьинского района Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Ранее информация о жалобах жителей на аварийность дома №9 по улице Мира поселка Чур была размещена в СМИ. В доме протекла крыша и разрушилась стена. Также жители жаловались на нарушение состояния здоровья из-за ненадлежащих условий проживания.

В рамках следствия был проведен осмотр и допрошены жильцы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

15:10, 21 марта, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
192
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#аварийное жилье