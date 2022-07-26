Почти 120 велосипедов украли в Ижевске с начала весны

Ижевск. Удмуртия. Полицейские в Ижевске задержали двоих подозреваемых в кражах велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии

Отмечается, что 20-летний ранее судимый ижевчанин подозревается в кражах двух велосипедов, совершённых ночью 20 и 21 июля 2022 года из подъездов жилых домов, расположенных в Индустриальном и Первомайском районах города.

Также полицейские задержали 19-летнего горожанина по подозрению в краже велосипеда из подъезда жилого дома по улице Холмогорова.

По данным УМВД России по Ижевску, всего в 2022 году с наступлением весенне-летнего периода в городе зарегистрировали почти 120 краж велосипедов. Только с 22 по 24 июля поступило ещё девять заявлений о кражах велосипедов.

В полиции отметили, что по-прежнему большинство хищений совершаются в ночное время из подъездов многоквартирных жилых домов. В МВД по Удмуртии напомнили владельцам велосипедов о необходимости принимать повышенные меры безопасности при хранении двухколесных транспортных средств. Отказаться от покупки подержанного имущества у незнакомых или малознакомых людей по заниженной цене, чтобы не формировать спрос и не провоцировать лиц, склонных к совершению преступлений, на подобные хищения.