Подполковника полиции уволили из-за столкновения катера с лодкой в Сарапуле

Основанием явилось совершение поступка, нанёсшего ущерб авторитету органов власти.

Сарапул. Удмуртия. Полицейского в Удмуртии уволили из органов внутренних дел после столкновения катера с лодкой. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе Ижевского ЛО МВД России на транспорте.

Инцидент произошёл 10 июля 2021 года около 23:00 в акватории Камы в Сарапуле. Катер «Crovnline» столкнулся с моторной лодкой «North Silver Pro 520». Последнее судно принадлежало Ижевскому ЛО МВД на транспорте. Им управлял начальник отделения по исполнению административного законодательства Ижевского ЛО подполковник полиции Антропов.

Проведённая доследственная проверка не выявила состава преступления в действиях полицейского, поэтому в отношении него дважды — 9 августа и 7 сентября — выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Тем не менее, управление на транспорте МВД России по ПФО приняло решение уволить подполковника Антропова из органов внутренних дел. Соответствующий приказ издан 27 июля.

Основанием для увольнения явилось невыполнение требований, возложенных на полицейского законом: регистрировать и принимать заявления и сообщения о происшествиях, незамедлительно прибывать на место происшествия, выявлять причины преступлений и правонарушений, осуществлять розыск подозреваемых и обвиняемых (части 1, 2, 4, 12 статьи 12 ФЗ «О полиции»).

Кроме того, согласно приказу, подполковник Антропов не заботился о сохранении своих чести и достоинства, совершал поступки, которые наносили ущерб его репутации и авторитету органов власти (пункт 2 части 1 статьи 13 ФЗ «О службе в органах внутренних дел»).