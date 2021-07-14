Столкновение на Каме, детская вакцинация от коронавируса и пропавшая подлодка

О чем рассказали СМИ в республике, стране и мире со вчерашнего вечера.

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя подошла к середине, поэтому пожелаем всем скорейшего наступления выходных. А утро среды предлагаем начать с обзора новостей.

Катер полиции наехал на гражданское судно

В Удмуртии столкнулись полицейский катер и моторная лодка. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. Столкновение полицейского катера и моторки произошло на Каме. Служебным судном управлял сотрудник Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте.

В отношении полицейского назначено проведение специальной проверки.

Кто первый чует пожар

Истории спасения животных при лесных пожарах расскажут сотрудники МЧС. Спасатели подготовили детский тематический спектакль совместно со специалистами ижевского зоопарка, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртии.

Юные посетители зоосада узнают, какие животные первыми обнаруживают пожар, как ведут себя, попадая в окружение огня. Также пожарные продемонстрируют приемы спасения с высоты и тушения лесных возгораний с помощью автоцистерны.

Спектакль пройдет 24 июля.

Детская вакцинация

Вакцинировать подростков от коронавируса в России планируют начать до 20 сентября. 100 московских детей участвуют в испытаниях препарата «Спутник V», сообщает «Газета.ru».

Издание ссылается на заявление руководителя центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. По словам специалиста, сейчас проходит исследование вакцины против COVID-19 среди школьников в возрасте 12-17 лет. Первую прививку получил 21 подросток.

После укола у двоих детей поднялась температура до 37 градусов. Гинцбург назвал это нормальной реакцией.

Также глава исследовательского центра отметил, что в последнее время фиксируется рост числа детей, у которых заболевание проходит в более тяжелой форме.

Пропавшая без вести

У берегов Эстонии обнаружили советскую подводную лодку времен Великой Отечественной войны. Судно вместе с 22 членами экипажа считалось пропавшим без вести 77 лет. Об этом сообщает канал РЕН ТВ.

Подводный корабль с бортовым номером М-96, затонувший в 1944 году, нашли с помощью гидролокатора в Финском заливе на глубине 42 метра. Эксперты считают, что лодка погибла в надводном положении на полном ходу, наскочив на мину во время ночной подзарядки аккумуляторов.

Первым капитаном М-96 был Александр Маринеско.