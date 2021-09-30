Дикие лисы стали чаще проникать в населенные пункты Малопургинского района Удмуртии

Они утаскивают с собой все съестное, но иногда могут напасть на человека.

Ижевск. Удмуртия. В деревнях и селах Малопургинского района стали чаще замечать диких лис. Об этом сообщает глава района Сргей Юрин.

Местные жители отмечают, что животные не боятся людей, собак и отпугивающих звуков. Они тащат все, что съедобно: хлеб, куриц, утят, гусей, а некоторые даже бросаются на собак. Несколько лис нападали на людей.

Специалисты напоминают, что к животным нельзя приближаться и пытаться прогнать самостоятельно, они могут быть больны бешенством или переносить другие опасные заболевания и напасть на человека.

Также нельзя подкармливать любых диких зверей рядом с территорией проживания людей.

При обнаружении лисы сначала стоит оценить ее состояние: если животное не пугается и спокойно заходит в жилую зону, то высока вероятность, что лиса больна и смертельно опасна. О фактах нахождения диких животных в местах обитания людей лучше сразу сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу района по телефонам: 8(34138)4-22-15, 4-24-79, 8-952-402-32-40.

Если лиса зашла в какое-либо помещение, лучше заблокировать ее там, чтобы предотвратить контакт с другими людьми. Нельзя трогать никакие выделения животного, а после его отлова лучше вызвать специалистов по дезинфекции. Если лиса набросилась и оставила повреждения или травмы, следует сразу же обратиться в районную больницу.