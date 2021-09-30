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Дикие лисы стали чаще проникать в населенные пункты Малопургинского района Удмуртии

12:00, 30 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
Дикие лисы стали чаще проникать в населенные пункты Малопургинского района Удмуртии
12:00, 30 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
64
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#Удмуртия\n#деревня\n#село\n#животные\n#заболевание
Фото: twenty20.com
64
0

Они утаскивают с собой все съестное, но иногда могут напасть на человека.

Ижевск. Удмуртия. В деревнях и селах Малопургинского района стали чаще замечать диких лис. Об этом сообщает глава района Сргей Юрин.  

Местные жители отмечают, что животные не боятся людей, собак и отпугивающих звуков. Они тащат все, что съедобно: хлеб, куриц, утят, гусей, а некоторые даже бросаются на собак. Несколько лис нападали на людей. 

Специалисты напоминают, что к животным нельзя приближаться и пытаться прогнать самостоятельно, они могут быть больны бешенством или переносить другие опасные заболевания и напасть на человека. 

Также нельзя подкармливать любых диких зверей рядом с территорией проживания людей.  

При обнаружении лисы сначала стоит оценить ее состояние: если животное не пугается и спокойно заходит в жилую зону, то высока вероятность, что лиса больна и смертельно опасна. О фактах нахождения диких животных в местах обитания людей лучше сразу сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу района по телефонам: 8(34138)4-22-15, 4-24-79, 8-952-402-32-40.

Если лиса зашла в какое-либо помещение, лучше заблокировать ее там, чтобы предотвратить контакт с другими людьми. Нельзя трогать никакие выделения животного, а после его отлова лучше вызвать специалистов по дезинфекции. Если лиса набросилась и оставила повреждения или травмы, следует сразу же обратиться в районную больницу.

12:00, 30 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
64
0
#Удмуртия\n#деревня\n#село\n#животные\n#заболевание
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