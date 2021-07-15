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После гибели рабочего в Ижевске планируют проверить безопасность всех объектов «Ижводоканала»

11:10, 15 июля, 2021
Анна Торхова
После гибели рабочего в Ижевске планируют проверить безопасность всех объектов «Ижводоканала»
11:10, 15 июля, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижводоканал\n#коммунальщики\n#проверка
Фото: пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике
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Возбуждено уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело возбудили в Ижевске после гибели рабочего «Ижводоканала». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Напомним, трагедия произошла вечером 14 июля при проведении аварийных работ на улице Гастелло. Как стало известно, 56-летний мужчина получил смертельную травму из-за обвала грунта.

Следователи возбудили дело по части 2 статьи 216 УК России («Нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Управление предложило провести проверку соблюдения мер безопасности на других объектах, где ведутся работы.

Напомним, ранее в отношении «Ижводоканала» возбудили уголовное дело по статье 247 УК России («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов») после утечки хлора.

11:10, 15 июля, 2021
Анна Торхова
325
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижводоканал\n#коммунальщики\n#проверка