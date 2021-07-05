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В Глазовском районе Удмуртии сгорели 2 дома

11:10, 05 июля, 2021
Екатерина Сентемова
В Глазовском районе Удмуртии сгорели 2 дома
11:10, 05 июля, 2021
Екатерина Сентемова
229
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#Глазов\n#Удмуртия\n#пожар\n#дом\n#помощь\n#семья
Фото: vk.com (Вячеслав Сабреков)
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Пострадавшим семьям требуется помощь.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе сгорели 2 дома. Об этом сообщает глава Глазовского района Вячеслав Сабреков на своей странице в «ВКонтакте».

В деревне Качкашур огонь уничтожил не только сам дом, но и все ближайшие к нему постройки. Об этом пишет пресс-служба Качкашурского дома культуры на своей странице в «ВКонтакте».

Как сообщает следственное управление следственного комитета России по Удмуртии, в деревне Курегово во время пожара дома погиб 70-летний мужчина. Его супруга, дочь и внук спаслись, но остались без крыши над головой. Возгорание началось в сенях, куда незадолго до этого выходил курить хозяин дома. Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнём при курении.

Администрация Глазовского района просит неравнодушных жителей помочь этим семьям в такой непростой ситуации. По всем вопросам можно обращаться:

- в администрацию МО «Куреговское» по телефону 8 (34141) 7-50-48;

- в администрацию МО «Качкашурское» по телефону 8 (34141) 7-50-80.

11:10, 05 июля, 2021
Екатерина Сентемова
229
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#пожар\n#дом\n#помощь\n#семья