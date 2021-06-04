Бильярд на дороге: четыре автомобиля столкнулись в Ижевске

Двое водителей получили травмы.

Ижевск. Удмуртия. Сразу 4 автомобиля столкнулись в Ижевске. При аварии пострадали 2 водителей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло 3 июня на улице 10 лет Октября около 15 час. 40 мин. 55-летний водитель «Лады Гранты» не выдержал дистанцию до стоящего впереди автомобиля «Хонда» и врезался в него. В результате столкновения иномарка наехала на «Хёндай». После повторного удара «Хонду» выбросило на встречную полосу, где в нее въехала «Лада Калина».

В результате аварии водители «Хонды» и «Лады Гранта» получили травмы.

Госавтоинспекция по Удмуртской Республике напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, а также необходимый боковой интервал.