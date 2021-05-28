После гибели многодетной семьи во время пожара в Удмуртии проведут ревизию работы социальных служб

Власти республики считают необходимым повысить эффективность работы, в том числе в части восстановления благоприятных условий в семьях.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируют повысить эффективность работы социальных служб с семьями, находящимися в социально опасном положении. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, вопросу взаимодействия с жителями посвятили внеочередное заседание постоянно действующего координационного совещания.

Причиной особого внимания к теме стала трагедия в Нылге Увинского района. Там в ночь на 22 мая от непотушенной сигареты погибли родители и четверо их детей. По данным правоохранительных органов, супруги злоупотребляли алкоголем и нигде не работали. Несмотря на это, в феврале семью лишили статуса находящейся в опасном социальном положении.

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил разобрать ситуацию по работе с семьями в социально опасном положении. Кроме того, необходимо выработать конкретные рекомендации, чтобы сделать работу, в том числе профилактическую, более эффективной.

На заседании принято решение провести ревизию семей, находящихся на профилактических учетах. Среди одобренных предложений также внедрение мер по повышению эффективности проводимой работы с такими семьями, в том числе направленной на восстановление благоприятных условий.

Также необходимо контролировать установку в домах многодетных семей автономных пожарных извещателей, отметили власти региона. В доме погибшей семьи извещатель установили, но позже супруги его самостоятельно сняли.