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После гибели многодетной семьи во время пожара в Удмуртии проведут ревизию работы социальных служб

10:25, 28 мая, 2021
Дарья Саушина
После гибели многодетной семьи во время пожара в Удмуртии проведут ревизию работы социальных служб
10:25, 28 мая, 2021
Дарья Саушина
133
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#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#семья\n#безопасность\n#общество\n#Александр Бречалов
Фото: vk.com/gumchspour
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Власти республики считают необходимым повысить эффективность работы, в том числе в части восстановления благоприятных условий в семьях.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируют повысить эффективность работы социальных служб с семьями, находящимися в социально опасном положении. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, вопросу взаимодействия с жителями посвятили внеочередное заседание постоянно действующего координационного совещания.

Причиной особого внимания к теме стала трагедия в Нылге Увинского района. Там в ночь на 22 мая от непотушенной сигареты погибли родители и четверо их детей. По данным правоохранительных органов, супруги злоупотребляли алкоголем и нигде не работали. Несмотря на это, в феврале семью лишили статуса находящейся в опасном социальном положении.

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил разобрать ситуацию по работе с семьями в социально опасном положении. Кроме того, необходимо выработать конкретные рекомендации, чтобы сделать работу, в том числе профилактическую, более эффективной.

На заседании принято решение провести ревизию семей, находящихся на профилактических учетах. Среди одобренных предложений также внедрение мер по повышению эффективности проводимой работы с такими семьями, в том числе направленной на восстановление благоприятных условий.

Также необходимо контролировать установку в домах многодетных семей автономных пожарных извещателей, отметили власти региона. В доме погибшей семьи извещатель установили, но позже супруги его самостоятельно сняли.

10:25, 28 мая, 2021
Дарья Саушина
133
0
#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#семья\n#безопасность\n#общество\n#Александр Бречалов