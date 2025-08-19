Закрыть
Теперь он будет делиться новостями и там.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов завёл канал в национальном мессенджере MAX. Об этом он сообщили в своём ТГ-канале 19 августа. 

Бречалов написал, что будет делиться в своём канале новостями, планами и важными решениями. 

Как сообщили в пресс-службе главы, в ближайшее время MAX будет интегрирован с порталом «Госуслуги», чтобы люди могли пользоваться сервисами, получать уведомления через мессенджер.

Отметим, в мессенджер MAX уже перешли главы многих субъектов страны. 

