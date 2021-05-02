В Воткинске накрыли наркопритон, который держал рецидивист

По версии следствия, в 2021 году он предоставил свою квартиру наркоманам.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске полицейские накрыли наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Проводя оперативно-розыскные мероприятия, полицейские Воткинска обнаружили наркопритон в квартире на улице Волгоградской. В помещении обнаружили вещества и посуду для изготовления наркотиков.

Хозяином жилища оказался безработный 37-летний житель Воткинска, ранее судимый за наркотики. Он освободился в 2020 году. По версии следствия, с марта 2021 года его квартира превратилась в место, где наркозависимые употребляли и изготовляли запрещённые вещества.

Трое гостей квартиры отделались административными протоколами по статье 6.9 КоАП России («Потребление наркотических веществ без назначения врача»). Хозяину жилища повезло меньше: против него возбудили уголовное дело по статье 232 УК России («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Ему грозит до 4 лет колонии.