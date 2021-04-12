Перевозивший трех детей пьяный водитель легковушки устроил ДТП под Воткинском

Мужчина и 8-летняя девочка получили травмы.

Воткинск. Удмуртия. Пьяный водитель не справился с управлением на дороге «Воткинск-Чайковский» и съехал в кювет. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Известно, что 31-летний мужчина ранее был лишен прав. В автомобиле «ЗАЗ» он ехал с тремя детьми – годовалым и шестилетним мальчиками, а также 8-летней девочкой. В итоге водитель и девочка получили травмы, их доставили в больницу.

Также рано утром 11 апреля произошла еще одна авария. В Малопургинском районе 46-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением и въехал в опору линии передач. Его госпитализировали.