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Перевозивший трех детей пьяный водитель легковушки устроил ДТП под Воткинском

11:15, 12 апреля, 2021
Анна Торхова
Перевозивший трех детей пьяный водитель легковушки устроил ДТП под Воткинском
11:15, 12 апреля, 2021
Анна Торхова
338
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
338
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Мужчина и 8-летняя девочка получили травмы.

Воткинск. Удмуртия. Пьяный водитель не справился с управлением на дороге «Воткинск-Чайковский» и съехал в кювет. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Известно, что 31-летний мужчина ранее был лишен прав. В автомобиле «ЗАЗ» он ехал с тремя детьми – годовалым и шестилетним мальчиками, а также 8-летней девочкой. В итоге водитель и девочка получили травмы, их доставили в больницу.

Также рано утром 11 апреля произошла еще одна авария. В Малопургинском районе 46-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением и въехал в опору линии передач. Его госпитализировали.

11.04.2021 на 5 км ад Малая Пурга-Нижнее Кечево.jpg

 

11:15, 12 апреля, 2021
Анна Торхова
338
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария