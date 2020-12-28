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Нетрезвый водитель «ВАЗа» столкнулся с двумя авто под Воткинском

12:20, 28 декабря, 2020
Анна Торхова
Нетрезвый водитель «ВАЗа» столкнулся с двумя авто под Воткинском
12:20, 28 декабря, 2020
Анна Торхова
358
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#ДТП\n#авария
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
358
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На пассажирском сидении находилась 3-летняя девочка.

Воткинск. Удмуртия. Пьяный водитель «ВАЗа» столкнулся с «КамАЗом» и автомобилем «Лада Калина» на трассе «Ижевск-Воткинск». Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Авария произошла 26 декабря около 18:50. Нетрезвый 69-летний мужчина, у которого в салоне автомобиля находилась 3-летняя девочка, не справился с управлением и выехал на встречку, где и столкнулся с двумя автомобилями.
В результате ДТП ребенок, которую перевозили без детского кресла, получила травмы.
12:20, 28 декабря, 2020
Анна Торхова
358
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#ДТП\n#авария