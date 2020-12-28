Нетрезвый водитель «ВАЗа» столкнулся с двумя авто под Воткинском

На пассажирском сидении находилась 3-летняя девочка.

Воткинск. Удмуртия. Пьяный водитель «ВАЗа» столкнулся с «КамАЗом» и автомобилем «Лада Калина» на трассе «Ижевск-Воткинск». Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 26 декабря около 18:50. Нетрезвый 69-летний мужчина, у которого в салоне автомобиля находилась 3-летняя девочка, не справился с управлением и выехал на встречку, где и столкнулся с двумя автомобилями.

В результате ДТП ребенок, которую перевозили без детского кресла, получила травмы.