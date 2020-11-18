Поверивший новым знакомым воспитанник детдома в Удмуртии отдал мошенникам более 850 тыс рублей

Обвиняемые предложили ему помощь в покупке жилья.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске у воспитанника детского дома мошенники похитили более 850 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Две девушки и молодой человек познакомились с потерпевшим и предложили ему помощь в получении жилья. За свои услуги компания попросила часть сбережений воспитанника, накопленных за счет пенсии и пособий.

Обманув сотрудников детдома и техникума, где учился подросток, одна из девушек представилась его сестрой и получила паспорт потерпевшего. Другая обвиняемая, представившись сотрудникам банка сестрой воспитанника, сняла с его счета 685 тыс. рублей, из которых 550 тыс. рублей злоумышленники взяли себе.

Потерпевший верил новым знакомым и подтверждал в банках родство.

Помимо этого, одна из обвиняемых подключила свой телефон к системе дистанционного управления расчетными счетами потерпевшего и сняла с его счета еще более 300 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество в крупном размере»), также одной из девушек вменили пункты «в» и «г» части 3 статьи 158 УК России («Кража с банковского счета, совершенная в крупном размере» ). По делу утверждено обвинительное заключение.