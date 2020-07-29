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В Удмуртии мотоциклист без прав сбил ребенка и скрылся с места аварии

12:21, 29 июля, 2020
Анастасия Шевченко
В Удмуртии мотоциклист без прав сбил ребенка и скрылся с места аварии
12:21, 29 июля, 2020
Анастасия Шевченко
249
0
#дети\n#ДТП\n#Малая Пурга\n#авария\n#Удмуртия\n#мотоциклы\n#происшествие
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР
249
0

Авария произошла 28 июля в деревне Курегово.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии мотоциклист без прав сбил ребенка и скрылся с места аварии. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло 28 июля напротив дома №21 по улице Нагорная в деревне Курегово Малопургинского района. Около 15:30 водитель мотоцикла «Иж-Планета» не справился с управлением и сбил восьмилетнего мальчика. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Ребенок получил травмы, его увезли в больницу. Выяснилось, что 27-летний житель Удмуртии не имел водительских прав. В отношении мужчины составили административные материалы, а мотоцикл поместили на спецстоянку. Проводится расследование.

12:21, 29 июля, 2020
Анастасия Шевченко
249
0
#дети\n#ДТП\n#Малая Пурга\n#авария\n#Удмуртия\n#мотоциклы\n#происшествие

 

 

 


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