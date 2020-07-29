Авария произошла 28 июля в деревне Курегово.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии мотоциклист без прав сбил ребенка и скрылся с места аварии. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.



ДТП произошло 28 июля напротив дома №21 по улице Нагорная в деревне Курегово Малопургинского района. Около 15:30 водитель мотоцикла «Иж-Планета» не справился с управлением и сбил восьмилетнего мальчика. После этого мужчина скрылся с места происшествия.



Ребенок получил травмы, его увезли в больницу. Выяснилось, что 27-летний житель Удмуртии не имел водительских прав. В отношении мужчины составили административные материалы, а мотоцикл поместили на спецстоянку. Проводится расследование.