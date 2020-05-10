Пожар в Пугачево в Удмуртии могут ликвидировать к обеду понедельника

Жители села вернулись домой после пожара на бывшем арсенале.

Малая Пурга. Удмуртия. Жители села Пугачёво в Удмуртии вернулись домой после эвакуации из-за пожара и взрывов на территории бывшего артиллерийского арсенала. Об это передаёт «Интерфакс» со ссылкой на главу Малопургинского района республики Сергея Юрина.

«Жители вернулись в квартиры <...> Полиция сейчас вместе с ними проходит по домам, по квартирам на предмет наличия каких-то нарушений и так далее, газовики запускают газ», — сказал Сергей Юрин.

Он отметил, что раз в полчаса-час с технической территории бывшего арсенала слышатся хлопки, но они не представляют угрозы для жителей.

«Летом они и без пожара там возникают. Взрывоопасные предметы нагреваются на солнце и детонируют. Опасности для жителей нет. Техтерритория расположена в 800 метрах от ближайшего дома, она обвалована», — подчеркнул Юрин.

Он также сообщил, что авиация МЧС на 10 мая завершила работу по тушению, но вертолёт может быть задействован и на следующий день.

«Отдельные очаги тления продолжаются — старые деревья, пни дымят. Будем наблюдать. Ночью беспилотник работает. Утром будет принято решение поднимать ли вертолёт, дотушивать», — сказал глава Малопургинского района.

По его словам, пожар может быть ликвидирован к полудню понедельника, 11 мая.

Напомним, 9 мая из-за возгорания сухой травы в окрестностях Пугачево начали детонировать снаряды. Для жителей села организовали добровольную эвакуацию. В течение дня в Пугачево проводились работы по тушению пожара с воздуха силами авиации МЧС России.