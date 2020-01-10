При наличии нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Сарапул. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии начала проверку по факту обрушения части стены жилого дома в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Инцидент произошел 7 января. Обрушилась часть стены жилого дома на улице Путейкой в Сарапуле.

«Прокуратурой будет проверено соблюдение требований федерального законодательства при содержании и эксплуатации данного жилого дома, установлены причины происшествия», - отмечается в сообщении.

При наличии нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Напомним, власти уже определили подрядчика, который проведет дом в порядок. К ремонтным работам решено приступить 10 января и закончить их не позднее 17 января.