Девять человек, в том числе пять детей, пострадали в аварии в Удмуртии

Водитель был пьян.

Вавож. Удмуртия. Девять человек пострадали в аварии на 33 км дороги «Можга-Вавож», которая произошла вечером 27 июля. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Водитель «Тойоты Камри» не справился с управлением и съехал в кювет, автомобиль перевернулся. В результате пассажиры – пятеро детей в возрасте от 1 до 9 лет, 22 и 24-летние девушки, а также 39-летний мужчина получили травмы различной степени тяжести. Водитель также получил травмы. Известно, что он был пьян.

Пассажиры не были пристегнуты.