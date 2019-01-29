МВД России по Ижевску возглавил Фато Мгои

Ранее он руководил воткинским отделом полиции.

Ижевск. Удмуртии. МВД России по Ижевску возглавил полковник полиции Фато Мгои. Как сообщили в министерстве внутренних дел, ранее Мгои руководил воткинским межмуниципальным отделом.

Отмечается, что 29 января министр внутренних дел Удмуртии Алексей Попов представил нового начальника личному составу.

Отметим, что Мгои работал в том числе замначальника отдела МВД России по Завьяловскому району, начальником отдела полиции №3 УМВД России по Ижевску и начальником отдела ОМВД России по Малопургинскому району.