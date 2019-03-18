Сеть подпольных игорных заведений раскрыли в Ижевске

Посетителей в казино пускали только после одобрения руководителя организованной группы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске раскрыли сеть подпольных игорных заведений. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, управляла ею группа из 10 человек под руководством 33-летнего местного жителя.

Соучастники создали казино, 5 игровых клубов, а также установили в публичных местах множество игровых терминалов.

«Установлено, что незаконная деятельность игорных заведений носила глубоко законспирированный характер, имела четко отлаженную пропускную систему, включая охрану и видеонаблюдение», - отмечают следователи.

Посетителей в казино пускали только после одобрения руководителя и по предварительной рекомендации одного из постоянных игроков.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали всех членов организованной группы. Правоохранители изъяли свыше 100 единиц игрового оборудования. Нескольких участников отпустили под домашний арест, лидера заключили под стражу.