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Жительницу Удмуртии заподозрили в мошенничестве на 143 млн рублей

14:20, 17 января, 2019
Георгий Поветкин
14:20, 17 января, 2019
Георгий Поветкин
577
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#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
Фото: ИА "Сусанин"
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По версии следствия, 41-летняя женщина принимала деньги от людей в виде вкладов, однако обратно средства не возвращала.

Ижевск. Удмуртия. Правоохранители заподозрили жительницу Удмуртии в мошенничестве на 143 млн рублей. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, следствие считает, что 41-летняя женщина принимала деньги от людей в виде вкладов, однако обратно средства не возвращала.

В МВД рассказали, что с 2012 по 2017 годы в 21 регионе России работал кредитно-потребительский кооператив (далее КПК), который принимал вклады с условием возврата с процентами.

Однако в дальнейшем деньги вкладчики не получали, а полученная прибыль кооператива тратилась на усмотрение учредителя.

«Руководитель выплачивала лишь проценты по вкладам, без возврата общей суммы вложенных денежных средств», - уточнили в МВД.

Следствие установило 646 человек, пострадавших от действий КПК.

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - рассказали в правоохранительном ведомстве.

14:20, 17 января, 2019
Георгий Поветкин
577
0
#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

 

 

 


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