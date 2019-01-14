Почти полмиллиона рублей похитил осужденный сургутской колонии у пенсионеров из Воткинска

Обвиняемый совершил 12 преступлений.

Воткинск. Удмуртия. Осужденный, отбывающий наказание в колонии Сургута, похитил около полумиллиона рублей у пенсионеров из Воткинска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Обвиняемый совершил 12 преступлений. Мужчина наугад набирал номера телефонов пожилых лиц, проживающих в Воткинске, и выдавал себя за их родственников. Он сообщал, что его якобы задержали сотрудники полиции в связи с ДТП либо нанесением побоев. После этого осужденный просил перечислить ему деньги по номеру телефона, на банковскую карту, QIWI-кошелек или передать их через осведомленного водителя такси.

Злоумышленнику удалось обмануть 10 человек, причинив им ущерб на сумму от 8 до 100 тыс. рублей и еще двоим пожилым людям мог быть причинен ущерб в размере 100 тыс. рублей каждому.

Были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК России («Мошенничество»).

Ранее мужчина уже был осужден за подобные преступления. Суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы в колонии строго режима.