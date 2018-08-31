В Глазове начали проверку по факту «выбивания» признания из подозреваемого

Адвокат учителя, которого обвиняют в педофилии, заявил об этом в СМИ.

Глазов. Удмуртия. Следователи начали проверку после появления в СМИ информации о применении полицейскими незаконных методов получения признания от преподавателя из Глазова. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, учителя обвинили в педофилии

По данным проверки, 30 августа 2018 года на телеканале «Гарант Глазов» вышел видеосюжет, где адвокат обвиняемого сообщил, что сотрудники полиции «применили незаконные методы расследования в целях получения признательных показаний». Однако следствие считает его доводы надуманными.

«Все процессуальные действия с обвиняемым проводились с участием его защитника и никаких жалоб он не высказывал. Для объективности мы инициировали процессуальную проверку, а также провели судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что телесных повреждений ц него нет», - заявил в сюжете и.о. руководителя 1 отдела по расследованию ОВД СУ СК России по Удмуртии Кирилл Саранцев.

Педагога детской телестудии в Глазове подозревают в педофилии Uploaded by ИА Сусанин on 2018-08-31.

Напомним, что подозреваемый более 10 лет работал учителем в детской телевизионной студии Глазова. По версии следствия, мужчина под предлогом дополнительных занятий предлагал некоторым подросткам задержаться, где совершал развратные действия и насильственные действия сексуального характера.

Установлены двое потерпевших, в отношении которых мужчина неоднократно на протяжении нескольких лет, начиная с достижения ими 13-летнего возраста, совершал насильственные действия.