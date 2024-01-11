С жителя Сарапула взыскали более 700 тысяч рублей за обезображивание своей сожительницы

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле осудили 37-летнего мужчину, который в ходе ссоры со своей сожительницей нанёс ей обезображивающие травмы лица. Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского городского суда.

Установлено, что в ходе конфликта со своей сожительницей мужчина бросил стеклянную бутылку, которая угодила в стену за потерпевшей. Разлетевшимися осколками женщине была нанесена резаная рана верхнего века левого глаза, лба и левой скулы. В результате, зажившие рубцы неизгладимо обезобразили лицо женщины. Повреждения были оценены как тяжкие. Кроме того, потерпевшая получила посттравматическое стрессовое расстройство.

За совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой психическое расстройство и выразившееся в неизгладимом обезображивании лица, мужчину осудили на 3 года колонии общего режима.

Также суд удовлетворил иск потерпевшей о взыскании морального вреда на сумму 754 400 рублей.

Защита подсудимого подала апелляцию. Приговор в законную силу пока не вступил.