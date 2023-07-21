Из-за истечения срока давности суд прекратил дело ижевчанина, изнасиловавшего женщину

Ижевск. Удмуртия. Обвиняемый в изнасиловании житель Ижевска не получил наказание из-за истечения срока давности привлечения к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда Ижевска.

Согласно обвинительному заключению, в сентябре 2006 года мужчина в Ижевске напал на женщину. Применяя насилие и угрожая убийством, он изнасиловал и ограбил потерпевшую.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России («Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, соединенное с угрозой убийством») и части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества»).

Так как личность обвиняемого не удалось установить, следствие на долгое время остановили. Только в 2023 году в результате проведения геномной экспертизы получилось установить причастность подсудимого к совершенному преступлению. В результате дело передали в Устиновский районный суд Ижевска, который рассмотрел его в закрытом режиме.

Во время заседания подсудимый признал вину и заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Руководствуясь уголовно-процессуальным кодексом России и принимая, что подсудимый не уклонялся от органов предварительного расследования, суд удовлетворил ходатайство. В результате уголовное дело прекратили. Постановление в законную силу не вступило.