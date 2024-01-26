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Пожизненное заключение грозит ижевчанину, из-за которого с 4 этажа выпрыгнула девочка

11:20, 26 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Пожизненное заключение грозит ижевчанину, из-за которого с 4 этажа выпрыгнула девочка
11:20, 26 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
578
0
#несовершеннолетние\n#насилие\n#Ижевск
Фото: ИА «Сусанин»
578
0

Мужчина угрожал убийством.

Ижевск. Удмуртия. Заместитель прокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в краже чужого имущества, действиях сексуального характера и половом сношении с несовершеннолетней с применением насилия, соединённом с угрозой убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в августе 2023 года обвиняемый заманил двух несовершеннолетних потерпевших в свою квартиру, где, угрожая убийством, с применением насилия, совершил с ними действия сексуального характера, а также половое сношение с одной из них. Опасаясь дальнейшего развития событий, одна из девочек выпрыгнула из окна квартиры, находящейся на 4 этаже. В результате девочка получила повреждения, причинившие тяжкий вред её здоровью.

Кроме того, в июле 2023 года обвиняемый с помощью телефона похитил деньги с чужого банковского счета на сумму свыше 14 тысяч рублей.

За совершение указанных преступлений мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного. 

11:20, 26 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
578
0
#несовершеннолетние\n#насилие\n#Ижевск