Пожизненное заключение грозит ижевчанину, из-за которого с 4 этажа выпрыгнула девочка

Ижевск. Удмуртия. Заместитель прокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в краже чужого имущества, действиях сексуального характера и половом сношении с несовершеннолетней с применением насилия, соединённом с угрозой убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в августе 2023 года обвиняемый заманил двух несовершеннолетних потерпевших в свою квартиру, где, угрожая убийством, с применением насилия, совершил с ними действия сексуального характера, а также половое сношение с одной из них. Опасаясь дальнейшего развития событий, одна из девочек выпрыгнула из окна квартиры, находящейся на 4 этаже. В результате девочка получила повреждения, причинившие тяжкий вред её здоровью.

Кроме того, в июле 2023 года обвиняемый с помощью телефона похитил деньги с чужого банковского счета на сумму свыше 14 тысяч рублей.

За совершение указанных преступлений мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного.