Можгинца обвинили в систематическом надругательстве над своим пасынком

Можга. Удмуртия. Жителя можги, отбывающего срок за педофилию, обвинили в надругательстве ещё над одной жертвой. На протяжении 6 лет он использовал малолетнего пасынка для удовлетворения своих сексуальных предпочтений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, с 2006 по 2012 годы обвиняемый не единожды совершал действия сексуального характера в отношении малолетнего ребёнка. В данный момент мужчина отбывает наказание за совершение аналогичных преступлений.

Судмедэкспертиза установила, что обвиняемый страдает психическим расстройством в форме педофилии.

За указанное преступление ему грозит до 20 лет тюрьмы по части 4 статьи 132 УК России («мужеложство и иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

На данный момент уголовное дело направлено в Можгинский районный суд для рассмотрения по существу.