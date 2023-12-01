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Можгинца обвинили в систематическом надругательстве над своим пасынком

10:06, 01 декабря, 2023
Можгинца обвинили в систематическом надругательстве над своим пасынком
10:06, 01 декабря, 2023
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#насилие\n#педофил\n#Можга\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com (Хасан Алмаси)
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В настоящий момент он уже отбывает наказание за аналогичные преступления.

Можга. Удмуртия. Жителя можги, отбывающего срок за педофилию, обвинили в надругательстве ещё над одной жертвой. На протяжении 6 лет он использовал малолетнего пасынка для удовлетворения своих сексуальных предпочтений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, с 2006 по 2012 годы  обвиняемый не единожды совершал действия сексуального характера в отношении малолетнего ребёнка. В данный момент мужчина отбывает наказание за совершение аналогичных преступлений.

Судмедэкспертиза установила, что обвиняемый страдает психическим расстройством в форме педофилии.

За указанное преступление ему грозит до 20 лет тюрьмы по части 4 статьи 132 УК России («мужеложство и иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

На данный момент уголовное дело направлено в Можгинский районный суд для рассмотрения по существу.

10:06, 01 декабря, 2023
39
0
#насилие\n#педофил\n#Можга\n#Удмуртия