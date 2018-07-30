Две из четырех трагедий произошли на Каме.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии за три дня утонули четыре человека. Об этом информагентству «Сусанин» рассказала пресс-секретарь поисково-спасательной службы Удмуртской Республики Екатерина Бронникова.

Две из четырех трагедий произошли на Каме. Так, в Воткинском районе недалеко от турбазы «Золотой Якорь» в реке утонула женщина 1973 года рождения. Её тело пока не нашли. В воскресенье, 29 июля, в Сарапульском районе из Камы подняли тело мужчины 1986 года рождения.

Кроме того, в пятницу, 27 июля, со дна Митюковского пруда в Воткинске подняли тело мужчины 1990 года рождения. Еще одного погибшего нашли в выходные в Глазове. Тело утонувшего в Чепце до сих пор не опознали.

Напомним, что власти республики обратили внимание глав муниципальных образований на обустройство пляжей. Отдых разрешен на 9 пляжах, купаться можно на 6.