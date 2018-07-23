В Воткинском пруду утонула 40-летняя женщина

На этом месте купание запрещено

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском пруду в субботу, 21 июля утонула 40-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба города.

Вечером женщина в компании родственников и детей отправилась купаться в Воткинском пруду в районе кирпичного завода. Купание в этом месте запрещено. Когда женщина не вышла на берег, родственники обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу. Спасатели нашли тело в камышах.

Напомним, что власти Удмуртии обратили внимание глав муниципальных образований на обустройство пляжей. По словам и.о. начальника ГУ МЧС России по Удмуртии Евгения Шутова, в воде в этом году погибли 13 человек.



