Ижевск. Удмуртия. Во время перерыва игры между «Ижсталью» и «Южным Уралом» на ледовой арене в Ижевске поскользнулся и упал 50-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГИТ в Удмуртии.

Происшествие случилось 18 марта. Руководитель службы хладоцентра ледового дворца вышел на лёд, поскользнулся, упал и ударился головой.

В результате 50-летний мужчина получил черепно-мозговую травму. Специалисты Государственной инспекции труда проводят проверку.