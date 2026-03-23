На льду катка «Олимпиец» в Ижевске во время хоккейного матча упал и получил черепно-мозговую травму 50-летний мужчина

10:15, 23 марта, 2026
Максим Александров
182
0
#Ижевск\n#происшествие\n#несчастный случай
Источник фото: ИА «Сусанин»
Гострудинспекция проводит проверку.

Ижевск. Удмуртия. Во время перерыва игры между «Ижсталью» и «Южным Уралом» на ледовой арене в Ижевске поскользнулся и упал 50-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГИТ в Удмуртии.

Происшествие случилось 18 марта. Руководитель службы хладоцентра ледового дворца вышел на лёд, поскользнулся, упал и ударился головой.

В результате 50-летний мужчина получил черепно-мозговую травму. Специалисты Государственной инспекции труда проводят проверку.

