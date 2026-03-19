Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Увинском районе у работницы колхоза после толчка коровы обнаружили закрытый перелом таза

09:50, 19 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Источник фото: ИИ
Животное толкнуло женщину на ограждение.

Ува. Удмуртия. В Увинском районе женщина получила травмы во время ухода за коровой. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике. 

Несчастный случай произошёл 11 марта в сельскохозяйственном производственном кооперативе-колхозе «Заря» Увинского района. Корова толкнула на ограждение 53-летнюю работницу по уходу за животными. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом костей таза.

Данная травма относится к категории тяжёлых. Инспекция труда начала расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в феврале в Алнашском районе в ООО «Писеевское» корова ударила копытом 55-летнюю женщину в поясницу. У пострадавшей диагностировали перелом позвоночника. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

