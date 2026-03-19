Ува. Удмуртия. В Увинском районе женщина получила травмы во время ухода за коровой. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике.

Несчастный случай произошёл 11 марта в сельскохозяйственном производственном кооперативе-колхозе «Заря» Увинского района. Корова толкнула на ограждение 53-летнюю работницу по уходу за животными. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом костей таза.

Данная травма относится к категории тяжёлых. Инспекция труда начала расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в феврале в Алнашском районе в ООО «Писеевское» корова ударила копытом 55-летнюю женщину в поясницу. У пострадавшей диагностировали перелом позвоночника.